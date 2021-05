Coronavirus, il punto di Luca Zaia: nelle ultime 24 ore solo 150 positivi

La situazione sull'epidemia da Covid-19 in Veneto con i dati aggiornati a lunedì del bollettino di Azienda Zero e le considerazioni del presidente della Regione

La settimana si apre con buone notizie dal punto di vista della curva epidemiologica. I dati del bollettino delle ore 8 di Azienda Zera, forniti dal presidente della Regione, mostrano infatti la discesa continua di contagi e ricoveri per Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono 150 i nuovi contagiati "scovati" con 10429 tamponi tra molecolari e rapidi e quindi con un'incidenza dell'1,24%. Gli attulmente positivi in Veneto scendono a 11.055 mentre i ricoverati a 845 (-12), dei quali 749 in area non critica e 96 in terapia intensiva. Due decessi in più rispetto a domenica.

Nel frattempo continua la campagna vaccinale. La categoria 60-69 è arrivata all'80% tra vaccinati e prenotati, quella dei 50-59 al 70%, quella dei 40-49 al 48%. «Si aprono gli slot per la categoria 4, ovvero per tutti coloro che hanno un'esenzione per una qualsiasi patologia dai 16 anni in su», ha commentato Luca Zaia annunciando: «Il 30 maggio arriveranno 450mila vaccini».