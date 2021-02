Coronavirus in Veneto, aumentano i positivi e le terapie intensive

Sono in aumento gli attualmente positivi in Veneto e crescono, anche se di poco le terapie intensive. Lo rileva il bollettino delle ore 8 di domenica 28 febbraio rilasciato da Azienda Zero. Con altri 472 nuovi contagi registrati nella variazione rispetto alle ore 17 di sabato, i positivi in regione raggiungono quota 24519, +338 nelle ultime ore, mentre sono +7 le vittime. Dall'inizio dell'epidemia sono 9847 i deceduti a causa del virus. Negli ospedali veneti sono ricoverati 1202 (-9) pazienti in area non critica e 141 (+3) in terapia intensiva.

Bollettino ore 8 del 28 febbraio

La situazione nel Vicentino è di 52 nuovi tamponi risultati positivi che portano il totale dei contagi attuali a 5362, 6 in più rispetto alle ore 17 di ieri. Sono invece 3 i decessi avvenuti nelle ultime ore a causa del virus. I ricoveri negli ospedali berici sono 129 quelli in area non critica e 16 nei reparti di rianimazione.