Coronavirus in Veneto, ancora in aumento casi e isolamenti

BOLLETTINO ORE 8

Sono altri 155 i nuovi positivi in Veneto rispetto alle ore 17 di venerdì. Lo rileva il bollettino delle ore 8 di sabato della Regione. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia è di 26814, dei quali 3432 attualmente positivi, 2174 deceduti e 21208 guariti. A Vicenza sono invece 16 i nuovi positivi, per un totale di 3738 dall'inizio dell'epidemia, 437 dei quali attualmente positivi, 394 deceduti e 2907 guariti.

Negli ospedali Veneti sono 147 i ricoverati positivi in area non critica (-1) e 21 quelli in terapia intensiva (+1). Nel Vicentino, invece, sono 30 i pazienti totali. Nel dettaglio: tre in terapia intensiva (a Bassano, Santorso e Vicenza), 12 a Santorso e 15 al San Bortolo in terapia intensiva. Nessun decesso registrato nelle ultime ore.

Per quanto riguarda gli isolamenti, in Veneto, rispetto a ieri ce ne sono 263 in più, 92 in più a Vicenza e provincia. La cifra totale di chi è in quarantena è di 9314, 1200 nel Vicentino. Di questi, solo 144 risultano sintomatici (14 dei quali vicentini vicentini)