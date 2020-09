Coronavirus, impennata di contagi in Veneto

Giornata segnata da un'importante salita di contagi in Veneto. Secondo i dati delle ore 8 della Regione, dalle 17 di mercoledì sono 175 i nuovi positivi in tutto il territorio regionale, 15 dei quali nel Vicentino. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia balza quindi a 26402, 3272 dei quali attualmente positivi. Nelle ultime ore, c'è stato anche un decesso a causa del virus, che porta il numero delle vittime totali a 2169.

In lieve aumento anche i ricoveri negli ospedali. In tutto il Veneto sono attualmente 144 i ricoverati positivi in area non critica, mentre sono 17 quelli in terapia intensiva. Al San Bortolo di Vicenza si trovano invece 16 pazienti, uno dei quali in area critica e all'ospedale di Santorso i ricoverati sono 13, uno dei quali in terapia intensiva.

In aumento anche gli isolamenti. Il report di questa mattina parla di 8.576 persone, 1.038 delle quali nel Vicentino.