Coronavirus, situazione stabile in Veneto: calano ancora i ricoveri

Curva dei contagi da Covid-19 in Veneto leggermente in salita. Lo rivela il bollettino della Regione delle ore 8 del 7 febbraio. Con 290 nuovi contagi, gli attualmente positivi sono a oggi 26.970 (sabato alle 17 il report ne segnalava invece 26.852). Continua invece a calare i ricoveri sia in area non critica, con 1643 pazienti ricoverati, sia in terapia intesiva, con 189 ospedalizzati (ieri erano rispettivamente 1639 e 191). Purtroppo, durante la notte, ci sono stati altri 10 decessi per il coronavirus.

Nessun nuovo decesso nel Vicentino dove, con 69 nuovi contagi, gli attualmente positivi sono 6.405. Negli ospedali della provincia berica sono 152 pazienti Covid in area non critica e 24 quelli in terapia intensiva