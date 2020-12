Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «La curva è in flessione. Domani presenteremo il piano vaccini»

Sono in totale quasi 60mila tamponi, tra molecolari e rapidi, nelle ultime 24 ore sono +3082 i nuovi contagi in Veneto, che portano gli attualmente positivi in Regione a 102,578. L'incidenza dei positivi sui tamponi è del 5,14%. Il numero dei ricoverati negli ospedali è di 3286, dei quali 2907 (+6) in area non critica e 379 (+4) in terapia intensiva. I decessi, che però sommano anche parte dei morti del giorno prima non computati ieri, soo in totale 150. Il totale dei dimessi è di 9681.

Nel Vicentino sono 17610 (+240 nelle ultime 24 ore) gli attualmente positivi, e altri 10 i decessi nell'ultima giornata che portano il totale dei morti dall'inizio dell'epidemia a 1134. Nei nosocomi di Vicenza e provincia e in due case di cura (Eretenia e Villa Berica) sono presenti 463 (-6) ricoverati in area non critica e 40 in terapia intensiva(-2).

Sono i dati del bollettino di martedì 22 dicembre, presentati dal presidente della Regione Veneto nell'incontro quotidiano con la stampa. «Vediamo una flessione della curva e abbiamo anche come dato interessante il rallentamento dell'epidemia a Verona», ha commentato Luca Zaia, annunciando che mercoledì ci sarà un aggiornamento sulla situazione epidemiologica con la presentazione del piano vaccini regionale rispetto anche alla nuova variante inglese del virus.