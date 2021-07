Coronavirus, il bollettino di venerdì: ospedale di Santorso Covid free

Gli aggiornamenti di Azienda Zero con la situazione su contagi e ricoveri in Veneto

L’ospedale di Santorso è Covid free da giovedì: l'ultimo paziente è stato dimesso. Lo rivela il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 di venerdì. Nessun paziente, quindi, risulta ricoverato al Covid hospital dell'Alto Vicentino e nessun malato positivo al coronavirus è presente nei reparti di terapia intensiva dei nosocomi della provincia berica, mentre restano 2 pazienti al San Bortolo, 1 al San Bassiano e 1 a Lonigo, tutti in area non critica. In tutta la regione, invece, il totale dei posti letto occupati da malati Covid, tra positivi e negativizzati, è di 260, 15 dei quali ancora in rianimazione. Due i decessi nelle ultime 24 ore, nessuno nel Vicentino.

BOLLETTINO ORE 8 DEL 2 LUGLIO

Per quanto riguarda i contagi, sempre nelle ultime 24 ore sono stati 57 in più i positivi al coronavirus, 7 dei quali nel Vicentino. Gli attualmente positivi in regione sono 4570, mentre nella sola provincia di Vicenza sono 637.