Coronavirus, zero decessi in Veneto nelle ultime ore: meno di 1000 i ricoveri per Covid

Secondo quanto indicato nel bollettino delle ore 8 di domenica 16 maggio a cura di Azienda Zero, il numero di nuovi tamponi positivi rilevati in Veneto è pari a 133 in più rispetto a sabato sera. Nel singolo territorio della provincia di Vicenza sono 27 i nuovi tamponi positivi rilevati.

Il numero di persone attualmente positive al virus Sars-CoV-2 a livello regionale è calato da 15.730 a 15.616 (dato relativo a sabato alle 17). Nella provincia vicentina si è invece dinanzi ad un lieve rialzo rispetto a ieri sera, passando infatti da 2.346 soggetti attuali positivi agli odierni 2.357. Un importante dato rispetto alle ultime ore, è che dalle 17 di sabato non si sono registrati nuovi decessi in tutta la nostra Regione, con il numero cumulativo delle vittime da inizio pandemia che è rimasto fermo a quota 11.485 in Veneto, di cui 2.111 nel Vicentino.

BOLLETTINO ORE 8 DEL 16 MAGGIO

Report Regione Veneto 16 maggio 2021 ore 8

Anche sul fronte dei ricoveri ospedalieri in Veneto la situazione appare in progressivo e costante miglioramento. Questa mattina sono infatti segnalati 572 ricoveri di pazienti Covid positivi nei reparti di area non critica a livello regionale, vale a dire 8 in meno rispetto a sabato sera. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono invece 95, una in meno rispetto a ieri sera. In totale i pazienti in ospedale per coronavirus (tra negativizzati e ancora positivi) sono 992, dei quali 120 in terapia intensiva.

Nella singola provincia di Vicenza situazione invariata negli ospedali rispetto a ieri sera, con 106 ricoverati totali, 16 dei quali in terapia intensiva.