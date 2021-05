Coronavirus, casi e ricoveri in Veneto: curva ancora in discesa

Migliorano ancora i dati relativi alla situazione epidemiologica del Veneto, visto il nuovo calo del numero di individui affetti dal Covid-19 e dei ricoveri ospedalieri. È quanto mostra l'aggiornamento delle ore 8 del 13 maggio di Azienda Zero che, rispetto al mattino di mercoledì, conta altri 468 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 9 decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in regione sono stati registrati complessivamente 419105 casi di Covid-19, 17111 (-524) dei quali attualmente positivi e 390525 (+983) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11469.

In provincia di Vicenza sono emersi 89 nuovi casi che hanno portato il totale a 69009, di cui: 2509 (-35) tuttora affetti dal coronavirus, 64391 (+122) negativizzati e 2109 (+2) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 946 (-33) persone nelle varie aree non critiche, 640 delle quali ancora positive, e 135 (-3) in terapia intensiva, di cui 26 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione solo le strutture presenti sul territorio berico, si contano 112 pazienti dei quali 96 (-2) in area non critica e 16 (dato stabile) in terapia intensiva. Nei singoli nosocomi della provincia di Vicenza la situazione è la seguente: Santorso 32 (-2) in area non critica e 6 in terapia intensiva; Bassano 1 in area non critica; Vicenza 48 in area non critica (-2) e 10 in terapia intensiva; Valdagno 15 (+2) in area non critica.

Scarica il bollettino delle ore 8 del 13 maggio