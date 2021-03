Coronavirus, crescono ancora i contagi in Veneto

Continua l'impennata della curva epidemilogica in Veneto. Il bollettino delle ore 8 di sabato indica altri 1109 contagiati nelle ultime ore, con un aumento (dato dalla differenza tra contagi e guariti) di 862 attualmente positivi che portano il total a 28292. Altri 3 i decessi. Situazione invece stabile negli ospedali della regione con 1197 (+2) ricoverarti in area non critica e 153 (+1) in terapia intensiva.

Bollettino ore 8

Nei nosocomi berici i degenti nei reparti Covid ordinari sono invece 150 e 16 quelli in rianimazione. Con un altro decesso avvenuto nelle ultime ore, il numero dei morti nel Vicentino dall'inizio dell'epidemia supera la cifra di 1800 (1801). Dal punto di vista dei contagi Vicenza è in linea con il trend regionale. Sono 194 in più le persone trovate positive al Covid rispetto a ieri e crescono gli attualmente postivi: +202 per un totale in tutta la provincia berica di 5724.