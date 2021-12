Coronavirus, nel Vicentino più di 500 casi e 20 ricoverati in 24 ore

Salgono a 6.535 gli attualmente positivi al covid in provincia di Vicenza (ieri erano 6.220), mentre in Veneto hanno raggiunto i 38.171 (ieri erano 37.004). La quarta ondata fa in sostanza aumentare ancora i casi in regione. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati 516 nel Vicentino e 2.219 in tutto il Veneto. Purtoppo altri 3 i decessi in regione a causa del virus, di cui 1 nel Vicentino.

IL BOLLETTINO DI DOMENICA 5 DICEMBRE

Aumentano anche i ricoveri in ospedale. Altri 24 sono infatti i pazienti finiti in area non critica nei nosocomi del Veneto, 20 dei quali nella sola provincia di Vicenza. Nessun incremento in terapia intensiva. In totale, nelle strutture ospedaliere della regione si trovano attualmente 597 pazienti positivi nei reparti ordinari covid e 118 in rianimazione. Tra ancora contagiati e guariti, i pazienti covid in Veneto sono 779, 123 dei quali in terapia intensiva.

Negli ospedali del Vicentino la situazione a oggi è invece la seguente:

Santorso: area non critica 34 terapia intensiva 2

Bassano: area non critica 18 terapia intensiva 5

Vicenza : area non critica 49 terapia intensiva 6

Noventa: area non critica 16 terapia intensiva 0