Coronavirus, continuano a salire i positivi: Veneto passa da rischio basso a moderato

Il Veneto resta in zona bianca ma i contagi per coronavirus sono ancora in salita. I dati dell'ultimo monitaraggio settimanale indicano che nella nostra regione l'indice Rt è arrivato attorno al valore 0.91. Ai fini della classificazione delle regioni nelle varie aree di rischio "colorate" (al momento tuttora esistenti) sono tenuti in considerazione tre fattori: il tasso di incidenza settimanale ogni 100 mila abitanti e i tassi di occupazione dei posti letto negli ospedali in area medica o in terapia intensiva Covid.

Il Veneto ad oggi presenta un'incidenza pari a 61,4 casi, dunque al di sopra della soglia dei 50 casi settimanali, mentre in area medica il tasso di occupazione dei posti letto è del 2,8% e nelle terapie intensive del 3,1%. Si è dunque ancora a distanza di sicurezza dalle soglie, rispettivamente, del 15% e del 10% che farebbero scattare la zona gialla.

Sono dati confermati anche dal bollettino di Azienda Zero del 20 ottobre. Sono infatti 532 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, che portano il numero degli attualmente postivi in Veneto a 10.403, 108 in più rispetto a venerdì. Altri 4 i decessi in regione, dei quali uno in provincia di Vicenza. Nel Vicentino i nuovi contagiati sono 70, mentre gli attualmente positivi 1.542, 12 in più rispetto a ieri.

Report del 30 ottobre

Negli ospedali del Veneto, come si diceva, la situazione è invece ancora sotto controllo. Attualmente sono 164 (-2) i pazienti positivi ricoverati per Covid in area non critica e 31 (+1) quelli in terapia intensiva. Nei nosocomi della provincia berica, invece, ci sono a oggi 12 pazienti a Santorso (1 dei quali in rianimazione), 8 a Bassano (1 dei quali in rianimazione) e 18 al San Bortolo di Vicenza (2 dei quali in terapia intensiva).