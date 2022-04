Coronavirus, scendono i contagi in tutto il Veneto

Calano gli attualmente positivi e anche i ricoveri per Covid in Veneto, ma purtoppo sono altri 8 i decessi registrati, nessuno dei quali in provincia di Vicenza. È quanto rivela il bollettino di Azienda Zero con gli aggiornamenti sul coronavirus di domenica 3 aprile.

Sono 4.881 i nuovi contagi a livello regionale in Veneto, di cui 910 a Vicenza e provincia. Scendono quindi a 81.809 il numero dei soggetti attualmente positivi in Veneto (ieri erano 82.106). Nel Vicentino, al contrario, salgono: oggi sono 13.101 rispetto agli 13.034 di ieri.

Cresce purtroppo il numero delle vittime che raggiunge quota 14.192 morti totali in Veneto dall'inizio della pandemia, ovvero registrando appunto 8 decessi nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, la situazione attuale vede un calo sul piano regionale: i pazienti Covid in area medica sono 551 (-6 rispetto a ieri), così come scendono a 34 le persone curate in terapia intensiva (-2). Negli ospedali di Vicenza e provincia ci sono invece 53 (-3) pazienti Covid in area non critica e 3 in terapia intensiva. A Santorso sono in totale 13, di cui 1 in area critica e al San Bortolo 41, 2 dei quali in rianimazione.

IL BOLLETTINO DI DOMENICA 3 APRILE