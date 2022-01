Coronavirus, scende la curva dei contagi ma i ricoveri restano stabili

Diminuiscono i nuovi casi di positività al coronavirus e calano anche i cittadini attualmente infettati dal virus. La cosiddetta quarta ondata pandemia sembra essere ormai entrata nella sua fase calante in Veneto.

Scarica qui il bollettino su Covid-19 in Veneto aggiornato al 29 gennaio 2022

In Veneto i tamponi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 15.631 (1.134.997 da febbraio 2020). I veneti positivi oggi sono 253.372 (-3.507 da ieri). I negativizzati sono 868.492 (+19.102 da ieri) ed i deceduti per Covid in Veneto sono saliti a 13.133 (+36 da ieri). Negli ospedali della regione sono 1.779 i pazienti per Covid in area non critica (di cui 1.497 positivi) e 182 i pazienti per Covid in terapia intensiva (di cui 156 positivi).

Nel Vicentino sono+2.872 i nuovi contagiati, mentre gli attualmente positivi sono 46.001 e nei nosocomi della provincia sono 259 i malati, 19 dei quali in terapia intensiva. Nelle ultime 24 altre 2 persone sono morte per Covid in provincia di Vicenza.