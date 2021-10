Coronavirus, altri 500 positivi: ricoveri sempre stabili

Continuano a salire i contagi in Veneto, ma la situazione negli ospedali è sempre sotto controllo. La fotografia sul Covid-19 in Veneto, secondo il bollettino di Azienda Zero di giovedì 28 ottobre, mostra un incremento di 202 attualmente positivi: a oggi sono infatti 9945 contro i 9743 di ieri. Nelle ultime 24 ore i tamponi hanno trovato altri 508 contagiati, 64 nel Vicentino dove gli attualmente postivi sono 1461. Sempre in provincia di Vicenza si è verificato un decesso a causa del virus, l'unico di tutta la regione sempre nelle ultime 24 ore.

IL BOLLETTINO DEL 28 OTTOBRE

Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, nei nosocomi del Veneto ci sono stati - 4 ricoveri in area non critica e +4 in terapia intensiva. In totale, i pazienti positivi al virus sono 165 nei reparti ordinari e 31 in rianimazione. Considerando la sola provincia di Vicenza attualmente ci sono 30 ricoverati in area non critica e 5 in terapia intensiva.