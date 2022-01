Coronavirus, il bollettino di mercoledì: 36 le vittime in 24 ore

Sono 19.820 i casi di tampone positivo al coronavirus rilevati in più rispetto a ieri nel territorio regionale del Veneto. Di questi sono 3.988 quelli attribuiti alla singola provincia di Vicenza, che in regione segna il maggior numero di nuovi contagi. È quanto si apprende dal bollettino di oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, a cura come sempre di Azienda Zero.

Il numero dei soggetti attualmente positivi al virus si conferma in calo, passando dagli oltre 271 mila di ieri agli odierni 259.558 attuali positivi sul piano regionale. Nella provincia vicentina sono invece 46.400 le persone attualmente positive. Dato purtroppo impressionante è quello relativo ai decessi: in Veneto si registrano nelle ultime 24 ore addirittura 36 vittime, della quali 7 nel Vicentino. Il triste computo totale dei morti da inizio pandemia è così salito a 13.044 vittime in Veneto.

Per quel che riguarda la situazione negli ospedali, si registra oggi un aumento dei ricoveri: sono infatti 1.584 i pazienti Covid in area medica, ovvero 24 in più, mentre calano le terapie intensive a quota 165, ovvero 7 in meno rispetto a ieri. Nei nosocomi vicentini sono 292 i malati positivi al Covid, dei quali 23 in terapia intensiva.

Scarica il report Covid Veneto 26 gennaio 2022