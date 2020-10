Coronavirus, impennata di nuovi positivi a Vicenza

Report ore 8

Vicenza, con 3144 attualmente positivi è, dopo Treviso (3483) la provincia dove il coronavirus ha colpito di più. Nelle ultime ore, in terra berica, c'è stata un'impennata di casi. Secondo il bollettino delle ore 8 di domenica, che indica le variazioni rispetto alle ore 17 di sabato, sono +333 i nuovi tamponi positivi nel Vicentino, un terzo di tutti il Veneto.

In regione siamo arrivi a una cifra totale di 44337 contagiati dall'inizio dell'epidiemia. Più 974 nella giornata di oggi che porta il totale degli attualmente positivi a 16972. I guariti totali sono 25036. Nel corso della notte ci sono stati purtoppo altri 6 decessi. Sono 2329 i morti fino a ora a causa del virus.

Situazione ancora sotto controllo negli ospedali veneti: nessun ricoverato in terapia intensiva nelle ultime ore ma 21 in area non critica. Attualmente gli ospedalizzati sono 665 in reparto e 76 in rianimazione.