Covid-19 in Veneto, lieve aumento dei positivi: ricoveri stabili

Una nuova lieve risalita degli individui contagiati dal Covid-19 è stata registrata in Veneto dalla giornata di sabato, mentre la pressione ospedaliera è rimasta sostanzialmente stabile, con 4 ricoveri in meno in area non critica. Lo si apprende dall'aggiornamento di domenica 24 ottobre di Azienda Zero, che conta altri 398 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e nessun decesso.

In regione, da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 477275 casi di Covid-19, 9279 (+133) dei quali attualmente positivi e 456181 (+265) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11815.

Sono 81 i nuovi casi emersi in provincia di Vicenza, che hanno portato il totale a 77818, di cui: 1386 tuttora affetti dal coronavirus.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate in area non critica 200 (-4) persone, 162 delle quali ancora positive, e 31 (dato stabile) in terapia intensiva, di cui 7 ora negativizzate.

Nel Vicentino, invece, sono 33 le persone in ospedale, 2 dei quali in terapia intensiva.

IL BOLLETTINO