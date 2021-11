Coronavirus, quasi 2000 contagi in 24 ore

Aumentano i contagi in Veneto e anche i ricoveri in area medica. È la fotografia del bollettino mercoledì 24 novembre sull'emergenza Covid emesso da Azienda Zero. Nel dettaglio, sono quasi 2000 i contagi avvenuti nell'arco di 24 ore, per la precisione 1931. In cresciata anche il numero degli attualmente postivi: dai 22652 di ieri, martedì 23 novembre, ai 23852 di oggi, vale a dire 1200 in più. Sono invece stati 4 i decessi per il virus avvenuti nell'arco di una giornata, nessuno dei quali nel Vicentino.

A Vicenza e provincia ci sono invece statie altri 336 persone risultate positive al coronavirus tra i tamponi effettuati sempre nelle ultime 24 ore, mentre gli attualmente positivi sono saliti a 3847, 177 in più rispetto ai 3670 di ieri.

Report del 24 novembre

Per quanto riguarda invece la situazione ospedaliera, i ricoverati positivi in Veneto sono allo stato attuale 383 in area non critica, 18 in più rispetto a martedì e 69 in terapia intensiva. Dato, quest'ultimo, invariato rispetto al 23 novembre.

Prendendo in considerazione solo gli ospedali del Vicentino, attualmente si trovano ricoverate 75 in area medica e 9 in terapia intensiva.