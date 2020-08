Coronavirus, continua a salire la curva: situazione stabile negli ospedali

BOLLETTINO ORE 8

Sono 83 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime ore in Veneto. Il report consueto della Regione Veneto di lunedì 24 agosto alle ore 8 è relativo alla variazione rispetto alle ore 17 di domenica. Rimane stabile la situazione negli ospedali, con un paziente in meno in area non critica. Nessun decesso a causa del virus è stato registrato.

Nel dettaglio è di 22071 la conta dei contagi da febbraio 2020, 2048 dei quali attualmente positivi, 2104 deceduti e 17919 guariti. Nel Vicentino sono stati registrati altri 3 contagi che portano a 3068 il totale dei positivi, 180 dei quali attuali, 375 deceduti e 2513 guariti.

In ospedale si trovano 47 ricoverati positivi, 4 dei quali in terapia intensiva. Di questi, 4 sono al San Bortolo in area non critica e 1 in terapia intensiva. Un paziente anche a Santorso in area non critica.