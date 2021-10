Coronavirus, aumentano i contagi in Veneto

Aggiornato alle 8 di questa mattina, 23 ottobre, il bollettino su contagi e ricoveri da Covid-19 in Veneto mostra ancora una risalita nei cittadini attualmente positivi al virus a livello regionale. .Da febbraio 2020, sono 476.877 i veneti di cui è stata accertata la positività al coronavirus (+457 nelle ultime 24 ore).

I positivi oggi sono 9.146 (+93 da ieri) ed i negativizzati 455.916 (+364 da ieri). Nessun deceduto nelle ultime 24 ore per Covid-19 in Veneto (11.815 i decessi da inizio pandemia), mentre i ricoverati per Covid-19 negli ospedali veneti sono 31 in terapia intensiva e 204 negli altri reparti.

Report Covid Veneto 23 ottobre 2021

Per quanto rigurda la sola provincia di Vicenza, sono 85 u nuovi contagi e 1339 gli attualmente positivi, mentre per quanto riguarda gli ospedali, sono 35 i ricoverati in area non critica e 2 quelli in terapia intensiva.