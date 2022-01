Coronavirus, frenano ancora i ricoveri

Sono 14.976 in più rispetto a ieri i casi di tampone positivo al virus Sars-CoV-2 rilevati nel territorio regionale in Veneto. Dei casi positivi totali riscontrati nelle ultime 24 ore, 2.966 sono attribuiti alla provincia vicentina. È quanto si apprende dal bollettino Covid di oggi, domenica 23 gennaio.

Il numero dei casi attualmente positivi al coronavirus è dunque salito a quota 288.819 in Veneto, mentre a Vicenza e provincia sono 49.377 i soggetti attualmente positivi. Per quanto riguarda il numero delle vittime, ad oggi risultano in Veneto 12.938 decessi da inizio pandemia, ovvero 12 morti in più rispetto a ieri. Nel territorio berico le vittime totali sono salite a 2.358, con un ulteriore decesso registrato nelle ultime 24 ore.

Le "buone" notizie giungono quest'oggi dal fronte ospedaliero con un significativo calo dei pazienti ricoverati in Veneto: in area medica troviamo 1.470 pazienti Covid, ovvero 27 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono al momento 159, anche in questo caso in calo di 7 unità rispetto alle precedenti 24 ore.

Scarica il report Covid Veneto 23 gennaio 2022

