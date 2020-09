Coronavirus: in Veneto aumentano casi, ricoveri e decessi

BOLLETTINO ORE 17

Sono altri 43 i contagiati dalle ore alle 17 di martedì secondo l'ultimo report della Regione Veneto, 3 dei quali a Vicenza. Nelle ultime ore si è inoltre registrata l'entrata di un altro paziente in terapia intensiva ma non ci sono stati altri decessi rispetto a quelli segnalati in mattinata.

Il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia in Veneto è di 26047, 3133 dei quali attualmente positivi.

BOLLETTINO ORE 8

Giornata da bollino nero sul fronte coronavirus in Veneto. Il bollettino delle ore 8, rilasciato dalla Regione, sulla pandemia da Covid-19, mostra oggi un'impennata di 98 nuovi casi che fa salire il numero dei contagi, dall'inizio dell'epidemia, a 26004, dei quali 3143 attualmente positivi. Purtroppo, rispetto alle ore 17 di lunedì, si sono registrati altri 4 decessi, portando il numero di morti per il virus a 2165. Ma martedì è il report ha registrato anche 5 nuovi ricoveri, 2 dei quali in terapia intensiva.

In totale il numero dei ricoverati sale quindi a 215, 20 dei quali in terapia intensiva. Al San Bortolo, oggi, è finito in area critica un paziente, portando il numero di ricoverati a 12, ma 11 restano in area non critica. Un paziente in terapia intensiva anche a Santorso, ospedale che ospita anche altre 10 persone in reparto. La situazione del contagio nel Vicentino è di 3647 contagiati, 8 in più, e di 438 attualmente positivi.

Per quanto riguarda infine il numero di soggetti in isolamento domiciliare in Veneto, sono in tutto 7400, 898 dei quali a Vicenza. Di questi 161 in regione presentano sintomi, 5 dei quali nella provincia Berica.