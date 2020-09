Coronavirus, 21 casi in Veneto: 1 a Vicenza

REPORT ORE 8

Sono 21, dei quali 1 nel Vicentino, i nuovi casi di tamponi positi al Coronavirus registrati in Veneto nell'arco di tempo che va dalle ore 17 di domenica alle ore 8 di lunedì. Dall'inizio dell'epidemia, in Regione, sono state contagiate 25803, delle quale 3108 sono attualmente positive. Nella provincia berica il totale dei contagi è invece di 3632, dei quali 435 casi attualmente positivi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli ospedali hanno invece registrato 5 pazienti in più, uno dei quali finito in terapia intensiva. Il totale dei ricoverati nei nosocomi veneti è di 198 persone, 18 delle quali in terapia intensiva. Al San Bortolo si trovano 11 pazienti, tutti in area non critica e 11 anche a Santorso, uno dei quali in terapia intensiva. Nessun decesso è avvenuto nelle ultime ore a causa del virus.