Coronavirus, il bollettino di martedì: aggiornamento su casi e ricoveri

Aumento dei ricoveri in area non critica ma dimuzione degli attualmente positivi. È ciò che risulta dal bollettino di martedì 19 ottobre emesso da Azienda Zero. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore, in Veneto ci sono stati altri 294 contagi mentre le persone positive al Covid sono attualmente 8817, 190 in meno di ieri. I decessi totali, dall'inizio dell'epidemia, sono stati 11807 in tutta la regione: 5 nelle ultime ore. Considerando solo la provincia di Vicenza, sono 33 i nuovi contagi, per un totale di 1283 attualmente positivi, 42 in meno rispetto a lunedì. Nessuna decesso nella nostra provincia.

La situazione negli ospedali veneti: il bollettino segnala un incremento di 16 ricoverati in area non critica, per un totale di 151 pazienti positivi al virus. In terapia intensiva, con 1 paziente in meno, sono invece 30 le persone a oggi ricoverate. Lieve aumento dei ricoveri anche nei nosocomi vicentini. A Santorso ci sono attualmente 7 (+2) pazienti in area non critica e 1 (+1) in terapia intensiva; a Bassano 7 (-1) in area non critica e 1 (+1) in terapia intensiva; a Vicenza 18 (+1) in area non critica e 1 in terapia intensiva.

Report 19 ottobre