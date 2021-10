Coronavirus, il bollettino di lunedì 18 ottobre

Leggero aumento dei positivi e ricoveri stabili. Il dato si evince dal bollettino di Azienda Zero di lunedì 18 ottobre che contiene gli aggiornamenti sull'epidemia da Covid-19 in Veneto.

Nel dettaglio, sono 155 i contagi certificati dai tamponi nelle ultime 24 ore, per un totale di 9007 attualmente positivi (29 in più rispetto a domenica). Due i decessi registrati. Nella sola provincia di Vicenza i nuovi contagi sono 33 mentre gli attualmente positii sono 1325 (ieri erano 1331).

Per quanto riguarda gli ospedali veneti, a oggi sono ricoverate 135 (+2) positivi in area non critica e 31 (dato invariato) in terapia intensiva. Nei nosocomi vicentini ci sono invece 30 pazienti in area non critica e 1 in rianimazione.

IL REPORT DEL 18 OTTOBRE