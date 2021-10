Coronavirus, il bollettino di giovedì

Sempre in discesa la curva epidemiologica in Veneto, con una diminuzione dei positivi e un andamento stabile negli ospedali. Lo rivela il bollettino di Azienda Zero di giovedì 14 ottobre, che riporta i dati aggiornati sull'infezione da Covid-19 in regione.

Report del 14 ottobre

Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore in regione si sono accertati altri 334 contagiati, mentre gli attualmente positivi sono scesi a 9008, 115 in meno rispetto a ieri. Purtoppo un'altra persona è morta a causa del virus. Per quanto rigurda la sola provincia di Vicenza i nuovi contagi sono 54 e gli attualmente positivi 1343 (ieri erano 1339).

Sempre stabile, invece, la situazione negli ospedali. In Veneto sono attualmente ricoverate 145 (+1) persone positive al coronavirus in area non critica e 32 (-1) in terapia intensiva. Nei nosocomi vicentini i pazienti affetti da Covid-19 sono 36, solo 3 dei quali in terapia intesiva.