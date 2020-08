Coronavirus in Veneto: altri 26 nuovi casi

Sono 26 i tamponi risultati positivi al Covid registrati nelle ultime ore in Veneto. Lo rende noto il bollettino della Regione delle ore 8 di martedì che riporta le variazioni sui numeri dell'epidemia rispetto alle 17 di lunedì. I casi totali in regione salgono così a 20741, dei quali 1300 sono gli attualmente positivi, 2085 i deceduti e 17356 i guariti. Situazione stabile negli ospedali veneti dove un paziente - al San Bortolo - è uscito dalla terapia intensiva ed è stato ricoverato in reparto. Sono 127 i ricoverati in Veneto, 9 dei quali in terapia intensiva, di questi solo 39 sono positivi (6 in area critica).

A Vicenza restano invece sempre i ricoverati, due dei quali in terapia intensiva. Nel Vicentino ci sono stati altri due tamponi positivi, che portano il totale dei contagiati a 2952, 99 dei quali attualmente infetti, 368 deceduti e 2485 guariti. Nella provincia berica in isolamento domiciliare restano 679 persone, ma solo 6 mostrano dei sintomi. In Veneto, invece, ci sono in quarantena 5352 soggetti, 119 dei quali che presentano sintomatologia da Coronavrus. Nessun decesso è stato registrato nelle ultime ore.

Report informatizzato_20200810_ore17

Report 2020.08.11 ore 8.00-2