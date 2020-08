Coronavirus, il report della giornata: 47 nuovi casi

Sono in tutto 47 i casi di positività registrati in Veneto nella giornata di lunedì 10 agosto. La maggior parte di essi arrivano da Verona, con 20 tamponi positivi, mentre nel Vicentino sono due i nuovi contagiati. A renderlo noto i bollettini delle 8 e delle 17 della Regione Veneto.

Il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus sale quindi a 20715, dei quali 1284 attualmente positivi, 2083 deceduti e 17348 guariti. Nel Vicentino sono 2950 i contagiati totali, 97 dei quali attualmente positivi, 368 deceduti e 2485 guariti.

Rimane stabile la situazione negli ospedali con 39 ricoverati positivi, 7 dei quali in terapia intensiva. Nelle ultime ventiquattro ore sono però finite in ospedale 5 persone, una delle quali in terapia intensiva. Al San Bortolo restano in ospedale 6 persone, 3 dei quali in terapia intensiva.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore.