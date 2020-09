Coronavirus, in Veneto nuovi positivi ma diminuiscono gli isolamenti

BOLLETTINO ORE 8

Sono 75 in più rispetto a sabato alle 17 le persone risultate positive al Coronavirus in Veneto, 17 delle quali nel Vicentino. Salgono così a 3093 gli attualmente positivi in Veneto, 436 dei quali nella provincia berica. I contagiati dall'inizio dell'epidemia sono in totale 25782, 3631 a Vicenza e provincia. Negli ospedali veneti sono state ricoverate altre 3 persone in area non critica, mentre una persona è uscita dalla terapia intensiva. Nessun decesso si è registrato nelle ultime ore.

In Veneto sono 176 i pazienti ricoverati in area non critica e 17 quelli in terapia intensiva. Di questi 124 (in area non critica) e 10 (in terapia intensiva) sono ancora positivi. Al San Bortolo ci sono 11 pazienti positivi Covid-19, tutti in area non critica e sono 11 anche all'ospedale di Santorso, 1 dei quali in terapia intensiva.

Sono infine diminuite le persone in isolamento domiciliare. Sabato, in Veneto, erano 7806 (1027 a Vicenza), mentre alle ore 8 di domenica il bollettino ne segna 7413 (915 a Vicenza), quindi 396 in meno in regione e 112 in meno nella provincia berica. Di questi, 54 (6 nel Vicentino) presentano sintomi.