Coronavirus, 20 nuovi positivi e altri 9 ricoveri

Sono 20 i tamponi positivi registrati nella giornata di martedì. A renderlo noto i bollettini della Regione Veneto che indicano anche un aumento dei ricoveri in ospedale: +9 dalle 17 del giorno prima, uno dei quali in terapia intensiva all'ospedale di Treviso. Situazione stazionaria invece negli ospedali del Vicentino, con sempre 6 pazienti al San Bortolo, metà dei quali al San Bortolo.

Nella provincia berica ci sono stati invece altri 3 casi di tamponi risultati positivi al Covid. Aumentano anche i soggetti in isolamento domiciliari. In Veneto sono in tutto 4160, 53 dei quali con sintomi. Nel Vicentino sono invece 660 ma nessuno che presenta sintomatologia tipica del Coronavirus.

La situazione nel dettaglio in Veneto è di 20262 positivi totali, 1066 deceduti, 2077 attualmente positivi e 17119 negativizzati. Negli ospedali della regione i pazienti ricoverati sono 131, 8 dei quali in terapia intensiva, ma di ricoverati positivi rimangano 42 persone, 6 dei quali in terapia intensiva. A Vicenza e provincia sono in tutto 2924 i positivi totali, 77 dei quali attualmente positivi, 2482 guariti e 365 deceduti. Nessun decesso si è verificato nelle ultime 24 ore.

Report ore 8

Report ore17