Coronavirus, il bollettino di domenica: in calo gli attualmente positivi

Forte diminuzione degli attualmente positivi in Veneto nel fine settimana. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero con gli aggiornamenti al 7 agosto su casi e ricoveri per Covid. Nelle ultime 24 ore sono 2.943 i nuovi contagi scovati dallo screening del sistema sanitario regionale, ieri erano 4.169. Le persone attulmente contagiate sono invece 73.485, 1906 in meno rispetto ai 75.391 di sabato. Nessun nuovo decesso. Per quanto riguarda i pazienti positivi, negli ospedali del Veneto ci sono a oggi 655 (-19) ricoverati in area non critica e 31 (-1) in terapia intensiva.

Scarica il bollettino del 7 agosto

Per quanto riguarda la sola provincia di Vicenza, sono 529 i nuovi positivi nell'arco delle ultime 24 ore, ieri erano 740. Gli attualmente positivi sono invece 13.996, 211 in meno rispetto ai 740 di ieri. Per quanto riguarda i ricoveri, negli ospedali berici la situazione è stazionaria. A oggi sono infatti 97 (+4) pazienti in area non critica e 3 in terapia intensiva. Nel dettaglio, 30 a Santorso di cui 1 in rianimazione; 14 a Bassano (1 in area critica); 2 ad Asiago; 43 a Vicenza (1 in terapia intensiva); 11 a Valdagno.