Coronavirus, Vicenza la provincia con più contagi

Nella mattinata di domenica i casi di persone attualmente positive al Covid-19 registrati in regione sono 49.952 con 465 ricoverati attualmente positivi di cui 22 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 787 di cui 41 in terapia intensiva).

Sono invece 33.773 le persone dimesse dal 21 febbraio 2020 e 10.309 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 14.589 considerati quelli "extra-ospedale").

Quella di Vicenza (8.993 casi su 304.232 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Padova (8.672 casi su 334.698 totali), Verona (7.188 casi su 316.431 totali), Treviso (7.138 casi su 312.951 totali), Venezia (6.945 casi su 286.529 totali), Rovigo (1.854 casi su 72.123 totali) e Belluno (1.280 casi su 64.632 totali) mentre 7.452 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 26.790 hanno il domicilio fuori dal Veneto.

IL BOLLETTINO DI DOMENICA