Coronavirus, bollettino del 1° febbraio: calano i positivi ma decedute 41 persone in un giorno

Calano ancora i positivi in Veneto nonostante i nuovi contagi, mentre le aree non critiche vedono un altro lieve incremento dei ricoveri, che invece scendono ulteriormente in terapia intensiva. Sono i dati del bollettino del 1° febbraio di Azienda Zero, riferito al periodo tra le ore 8 di lunedì e le ore 8 di martedì. Il report segnala altri 16.045 nuovi tamponi positivi al Sars-CoV-2. Purtoppo ancora alto il numero dei decessi: 41 in tutta la regione, 7 dei quali segnalati nel Vicentino.

BOLLETTINO DEL 1 FEBBRAIO

Complessivamente in regione, da quando è partita l'emergenza sanitaria, sono stati registrati 1.167.152 casi di Covid-19, 216.210 (-31.303) dei quali attualmente positivi e 937.732 (+47.307) negativizzati virologici (o "guariti"). In provincia di Vicenza sono emersi 3.377 casi nelle ultime 24 ore, mentre gli attualmente positivi sono 41.285.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1839 (+41) persone in area non critica, 1522 delle quali ancora positive, e 170 (+10) in terapia intensiva, di cui 20 ora negativizzate. Guardando solamente alle strutture presenti nell'area berica, in area medica, sono ricoverate 259 (+10) persone e in terapia intensiva 19 (-2).