Coronavirus, 39 nuovi positivi e un decesso in Veneto

Sono saliti a quota 21650 il totale delle persone che hanno contratto il Coronavirus in Veneto. Nelle ultime ore, secondo il bollettino delle ore 8 di venerdì emesso dalla Regione Veneto, altre 39 persone sono risultate positive al tampone. Purtroppo, nel corso della notte, una persona è morta a causa del virus, portando il totale dei decessi a 2102. Gli attualmente positivi sono invece 1865 e i guariti 17683.

Negli ospedali veneti situazione sempre sotto controllo con 48 ricoverati positivi, 6 dei quali in terapia intensiva. Nel Vicentino sono 3 i pazienti in degenza al San Bortolo, 2 dei quali in area critica. Il report dell'epidemia a Vicenza è di 3028 positivi totali, con 3 nuovi positivi nelle ultime ore che portano gli attualmente positivi a 147.