Coronavirus in Veneto, salgono gli attualmente positivi: in calo i ricoveri

Il report delle ore 8 del 27 marzo di Azienda Zero conta altri 1231 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 8 decessi in Veneto, in più rispetto al pomeriggio di venerdì, ma mostra un calo dei ricoveri (terapie intensive comprese), nonostante la lieve risalita degli individui ora contagiati. In regione sono 39231 gli attualmente positivi e negli ospedali del Veneto risultano ora presenti 1808 (-14) persone in area non critica, 1545 delle quali attualmente positive, 274 (-10) in terapia intensiva, di cui 20 ora negativizzate.

Per quanto riguarda la provincia di Vicenza sono 164 i nuovi contagiati nelle ultime ore, per un totale di 6872 attualmente positivi. Nessun nuovo decessi registrato. Negli ospedali berici la situazione è la seguente:

SANTORSO (Alto vicentino) 102 (+1) in area critica 12 (-1) in terapia intensiva

BASSANO 2 in area non critica e 2 in terapia intensiva

ASIAGO 1 in area non critica

VICENZA 95 (-1) in area non critica 12 in terapia intensiva

VALDAGNO 33 (-1) in area non critica

Il totale è di 233 persone ricoverate in area non critica e 26 in terapia intensiva.

Report ore 8

