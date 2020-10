Coronavirus, il bilancio di martedì: 680 nuovi casi e 6 decessi

Sono 680 i nuovi casi di infezione da Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il report della Regione di martedì 20 ottobre. Negli ospedali ci sono stati altri 20 ricoverati in area non critica e 6 in terapia intensiva. Il totale dei ricoverati nei nosocomi veneti è di 590, 66 dei quali in terapia intensiva. Sono invece 6 i decessi avvenuti a causa del virus. Per quanto gli isolamenti domiciliari siamo arrivati a quota 13.185, 2100 dei quali con sintomi. I soggetti attualmente positivi in Veneto sono 10555.

Nel Vicentino sono 44 i nuovi infettati e 1699 gli attualmente positivi. I ricoverati sono 111, dei quali 6 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 1.557 persone, 277 delle quali in terapia intensiva.

covid report Isolamenti

Report ore 8

Report ore 17

Allegati