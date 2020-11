Covid, altri 2000 nuovi contagi in Veneto in 24 ore: nel Vicentino 27 decessi nel fine settimana

Bilancio pesante nel Vicentino per i decessi avvenuti a causa della Covid-19 nel fine settimana. I bollettini delle Ulss 8 Berica e 7 Pedemontana, con i dati relativi alla differenza rispetto al report precedente, di venerdì 13 novembre, segnalano 18 persone che han perso la vita nell'Ulss 8 e 9 nell'Ulss 7, per un totale di 27 morti. In tutto il Veneto, invece, sono stati 41 i decessi solo nelle ultime 24 ore.

ULSS 8 BERICA

I tamponi eseguiti nella Ulss 8 sono stati 203.026 da inizio pandemia, + 3146 rispetto a venerdì mentre i casi positivi 9.953, + 946 e i guariti totali 3.667 + 449. Negli ospedali dell'area Berica ci sono attualmente 227 pazienti (+39 rispetto a venerdì), dei quali 22 (-1) in terapia intensiva

ULSS 7 PEDEMONTANA

I tamponi eseguiti nella Ulss 7 sono stati 244.410 dall'inizio dell'epidemia, in più rispetto al bollettino di venerdì 6.798. I totali casi positivi sono stati 8.016, rispetto a venerdì +693. I ricoveri sono 198 (+17 rispetto a venerdì), di cui 18 in terapia intensiva

VENETO: BOLLETTINI DI LUNEDÌ

In Veneto, dalle ore 17 di domenica alle ore 17 di lunedì, si sono registrati 2013 nuovi contagi, 35 nuovi ricoveri (16 dei quali in terapia intensiva) e 41 decessi. I pazienti attualmente in ospedale sono 2369, 277 dei quali in terapia intensiva. Gli attualmente positi in tutta la regione sono 61875, 11794 nel vicentino.

