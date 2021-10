Coronavirus, contagi e ricoveri: la situazione migliora in Veneto

I dati sull'andamento della curva epidemiologica del Covid-19 in regione con gli aggiornamenti del bollettino di Azienda Zero

Contagi e ricoveri da coronavirus, la situazione migliora in Veneto mentre resta stabile in provincia di Verona.

BOLLETTINO COVID-19 IN VENETO AGGIORNATO ALLE ORE 8 DEL 9 OTTOBRE 2021

In Veneto, il totale dei contagiati dal virus sabato mattina è diventato 472.292 (+350 da ieri). Oggi sono 9.478 i veneti positivi al coronavirus (-145 da ieri) e quelli negativizzati sono 451.024 (+492 da ieri). Aggiornato purtroppo anche il numero delle vittime di Covid-19 in Veneto, con 3 decessi accertati nella ultime 24 ore e quindi il numero i decessi totali sono arrivati a 11.790. Nelle aree non critiche degli ospedali veneti ci sono 199 pazienti per Covid-19 (di cui 152 positivi e gli altri negativizzati), mentre nelle terapie intensive i pazienti per Covid sono 38 (di cui 31 positivi).

Report sabato 9 ottobre

Nel Vicentino sono 66 i tamponi positivi al coronavirus registrati dalle 8 di ieri mattina alle 8 di oggi. I casi di positività al virus accertati da inizio pandemia sono così saliti a 76.982. I casi attuali sono 1.360 mentre i casi che si sono conclusi con una guarigione da Covid-19 sono diventati 73.481. Un nuovo caso di decesso da Covid-19 è stato accertato in territorio berico nelle ultime 24 ore. Le vittime vicentine del virus sono dunque complessivamente 2.141.

Negli ospedali vicentini, i pazienti positivi al coronavirus sono 35, 3 dei quali in terapia intensiva.