Coronavirus, il bollettino di venerdì 9 luglio

Sono 57 in meno gli attualmente positivi al coronavirus secondo il bollettino di venerdì 9 luglio delle ore 8 emesso da Azienda Zero: in totale 4817 (603 nella provincia berica). Altri 106, 8 dei quali nel Vicentino, invece i nuovi contagiati in 24 ore. Un decesso a causa del virus in provincia di Vicenza nelle ultime ore.

BOLLETTINO ORE 8 DEL 9 LUGLIO

Negli ospedali del Veneto, situazione invariata rispetto a giovedì con 232 ricoverati in area non critica e 14 in terapia intensiva. Nessun paziente in rianimazione nei nosocomi del Vicentino, dove ci sono in totale 5 pazienti: 3 a Vicenza, 1 a Bassano e 1 a Lonigo.