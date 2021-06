Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «Vaccini anticipati agli invitati ai matrimoni e accesso libero agli over 60»

La situazione su ricoveri e contagi in Veneto aggiornati con il report di Azienda Zero di lunedì 7 giugno. Il presidente della Regione: «Solo 5 contagiati per provincia. Più di 3milioni di vaccinati in Veneto»

Nel primo giorno del Veneto in zona bianca i dati sull'epidimia da Covid mostrano un continuo miglioramento. Sono solo 38 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, circa 5 per provincia,con un incidenza sui tamponi dello 0,82%. Gli attualmente positivi scendono a 6.819 mentre calano ancora i ricoverati. Attualmente sono 571 i pazienti nei nosocomi del Veneto, 506 dei quali in area non critica e 65 in terapia intensiva. Un'altra persona è deceduta per il virus.

BOLLETTINO ORE 8

Nel frattempo la regione registra un record di vaccinazione: ad oggi sono più di 3 milioni i veneti che hanno ricevuto almeno una dose e 1 milione i cicli completati.

«Non è la festa della liberazione ci vuole prudenza. La mascherina ce l'avremo in tasca, la porteremo quando servirà e diventerà un accessorio», ha commentato Luca Zaia, annunciando che chi ha in mano la partecipazione a matrimoni avrà la precedenza nella vaccinazione: «bisogna accedere al portale regionale unico, inserire il proprio codice fiscale e "forzare il sistema", selezionando la casella dedicata alle cerimonie. Per aver diritto alla somministraizone, sarà necessario recarsi al punto vaccinale in possesso dell'invito». Non solo: da oggi, in tutti i centri vaccinali regionali, le persone con più di 60 anni potranno recarsi senza prenotazione, e quindi ad accesso libero, ed essere vaccinati con Johnson&Johnson, chiudendo la pratica con una sola dose. Si tratta di una ulteriore mossa di Azienda Zero per migliorare ancora di più la percentuale di immunizzati nella fascia più anziana della popolazione. «Ho chiesto conferma, - ha detto Zaia - in tutti gli hub c'è disponibilità del siero Janssen».