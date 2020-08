Coronavirus, boom di contagi: effetto focolaio di Casier

BOLLETTINO ORE 8

Balzo da record, almeno per come siamo abituati dall'inizio della fase 2, dei nuovi positivi al Coronavirus in Veneto. Il bollettino della Regione Veneto di venerdì indica infatti che sono ben +164 i contagiati Covid rispetto alle 17 ieri. Un numero che risente fortemente del focolaio scoppiato nella ex caserma Serena a Casier in provincia di Treviso. Nel centro di accoglienza giovedì sera sono risultati positivi 100 migranti in più nel giro di una settimana. Dei 164 nuovi casi, ben 131 arrivano infatti dal Trevigiano, mentre 3 risultano assegnati al Vicentino.

Il totale dei casi in regione sale quindi a 20535, dei quali 1215 attualmente positivi, 2078 deceduti e 17242 guariti. Nel Vicentino siamo invece a 2937 persone totali che hanno contrato il virus, 88 dei quali attualmente positivi, 365 deceduti e 2484 guariti. Negli ospedali del Veneto restano ricoverate 120 persone, 9 delle quali in terapia intensiva. Di queste 37 sono ancora positive al Corvid, 6 delle quali restano ricoverate in area critica. Situazione stabile a Vicenza, con 6 ospedalizzati al San Bortolo, 3 dei quali in terapia intensiva.

Infine, cresce il numero degli isolati. Sono 5212 in tutto il Veneto, 1141 in più rispetto a giovedì. Di questi, 68 presentano sintomi. Nel Vicentino si trovano in isolamento domiciliare 793 persone, 4 delle quali con sintomi.