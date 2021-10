Coronavirus, il bollettino di mercoledì: ancora in calo i ricoveri

I dati sull'andamento dell'epidemia da Covid-19 in Veneto con il report aggiornato di Azienda Zero al 6 ottobre

Attualmente positivi al coronavirus in leggero aumento ma ricoveri in calo. È questo lo scenario mostrato dal bollettino del 6 ottobre, emesso da Azienda Zero, con i dati aggiornati sull'epidemia in Veneto.

IL BOLLETTINO DEL 6 OTTOBRE

Contagi e decessi

Sono 416 i contagi "scovati" in Veneto nelle ultime 24 ore che portano il totale degli attualmente positivi a 10.201, 65 in più rispetto a ieri. Sono invece +6 i decessi nello stesso arco di tempo, per un totale di 11.786 morti da Covid dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I guariti sono in totale 449.268, più 345 rispetto al dato di martedì.

Considerando solo la singola provincia di Vicenza, sono 68 i nuovi contagiati nell'arco di 24 ore, per un totale di 1.470 (-16) attualmente positivi. Sono invece +16 i guariti mentre nessun decesso è stato registrato nel Vicentino.

Ricoveri

Migliora la situazione negli ospedali del Veneto, con 1 persona dimessa dall'area non critica e 6 persone uscite dalla terapia intensiva. Attualmente i pazienti positivi in regione sono 188, 37 dei quali in rianimazione. La situazione nei nosocomi del Vicentino, dove sono ricoverate 37 persone (8 delle quali in terapia intensiva) è la seguente:

Ospedale di Santorso: 10 ricoveri, 1 dei quali in terapia intensiva

Ospedale di Bassano: 5 ricoveri in area non critica

Ospedale di Vicenza: 17 ricoveri in area non critica e 5 in terapia intensiva