Coronavirus, il punto di Luca Zaia: «Le scuole aprono il 13 settembre»

Il Presidente della Regione con un nuovo aggiornamento della situazione relativa al Covid-19 in Veneto. L’appuntamento è anche con il dati del bollettino di Azienda Zero aggiornati a martedì

Luca Zaia torna in conferenza stampa anche martedì, dopo l'aggiornamento di ieri sulla campagna tamponi della sanità regionale. «Stiamo facendo tamponi in maniera spropositata. L'indicazione ai direttori generali è quella di fare il tampone a chi si fa la prima dose nei centri vaccinali e anche agli accompagnatori. I tamponi in Veneto sono gratuiti e ora facciamo tamponi non invasivi», ha ribadito oggi il presidente della Regione fornendo i dati aggiornati a martedì del report di Azienda Zero.

Il bollettino

Secondo il bollettino sono 97 i nuovi contagi in 24 ore su 25.176 tamponi, con un rapporto di positività del 0,38%. Per quanto riguarda gli attulmente positivi, situazione stabile con 4.652 persone ancora infettate dal coronavirus. Nessun decesso registrato in tutto il Veneto. Situazione positiva anche negli ospedali della regione, con 249 ricoverati, 13 dei quali in terapia intensiva. Nel Vicentino sono invece 6 i nuovi contagiati mentre gli attualmente positivi sono 635. Nessun ricoverato nelle terapie intensive dei nosocomi vicentini e solo 5 in area non critica, dei quali 3 a Vicenza, 1 a Bassano e 1 a Lonigo mentre l'ospedale di Santorso è Covid free.

REPORT ORE 8

La scuola

Zaia ha poi annunciato che le scuole di tutto il Veneto - elementari, medie e superiori - apriranno il 13 settembre e finiscono l'8 di giugno mentre le scuole d'infanzia il 30 giugno. Per le vacanze natalizie dal 24 dicembre 2021 all'8 gennaio 2022. «L'inizio per le superiori è cambiato perché non si è considerato una festività ebraica, abbiamo cambiato nel rispetto di tutte le minoranze. Avevamo considerato il 20 settembre ma la cosa non era possibile perché non tutte le scuole potevano aprire»