Coronavirus, il bollettino di venerdì

Continua l'attività di screening in Veneto per trovare le persone che hanno contratto il coronavirus SARS-CoV-2. Nelle ultime 24 ore, con 14.553 tamponi molecolari e 32.444 antigenici, 564 persone sono risultate positive al test. Secondo il bollettino di venerdì rilasciato da Azienda Zero, in regione crescono moderatamente gli isolamenti domiciliari, con 13.386 attualmente positivi, 83 in più rispetto ai 13.303 di ieri. Sono invece 481 i guariti nello stesso arco di tempo. Nessun decesso registrato. La situazione epidemiologica nella sola provincia di Vicenza mostra invece 83 nuovi contagi, per un totale di 1.646 attualmente positivi (30 in più rispetto a giovedì) e 53 guariti.

I ricoveri

Sempre sotto controllo la situazione negli ospedali veneti, ma con un aumento, seppure lievi di ricoveri in area non critica (+7) e in terapia intensiva (+3). A oggi, i pazienti positivi al coronavirus nei reparti Covid della regione sono in totale 160, 18 dei quali in terapia intensiva. Nei due ospedali vicentini che ancora ospitano contagiati, una persona è stata dimessa. Il totale è quindi di 19 ricoverati, 16 dei quali a Santorso e 3 a Vicenza: tutti in area non critica.

Report del 6 agosto