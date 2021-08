Coronavirus, altri 888 positivi in 24 ore ma ricoveri sempre stabili

Il bollettino di Azienda Zero con casi aggiornati al 5 agosto sull'epidemia da Covid-19 in Veneto

Sono 888 in nuovi contagi in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo rivela il bollettino di Azienda Zera del 5 agosto, secondo il quale gli attualmente positivi sono aumentati, rispetto a ieri di 323 e oggi hanno raggiunto quota 13.303. Purtroppo un'altra persona è morta a causa del virus. Per quanto riguarda la sola provincia di Vicenza, i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore sono stati 81, in un totale di 1.616 di attualmente positivi, 27 in più rispetto a ieri.

Nonostante l'aumento dei contagi, la situazione negli ospedali del Veneto resta stabile, con 135 ricoverati positivi in area non critica (-2) e 15 in terapia intensiva (-+1). Invariata la situazione nei nosocomi vicentini dove ci sono attualmente 20 pazienti nei reparti Covid, nessuno in terapia intensiva: 17 di essi sono ospiti a Santorso, 3 al San Bortolo a Vicenza.

Report del 05/08/2021 ore 8