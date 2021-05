Coronavirus, il bollettino di martedì su casi e ricoveri in Veneto

Il report di Azienda Zero con gli aggiornamenti sulla situazione pandemica in regione

In calo ancora la curva epidemiologica in Veneto. Dimuiscono i contagi e i ricoveri in ospedale. Secondo il bollettino delle ore 17 del 4 maggio, in regione ci sono attualmente 20178 di attualmente positivi, mentr sono 15 i deceduti nelle ultime 24 ore, ovvero la variazione rispetto alle ore 17 di lunedì 3 maggio. In diminuzione anche i ricoveri in ospedale, con 1182 pazienti in area non critica e 177 in terapia intensiva.

Nel Vicentino sono 2974 gli attualmente positivi (ieri alle 17 erano 3360). Negli ospedali beri ci sono 117 persone in area non critica e 18 in terapia intensiva.

Report ore 8

Report ore 17

Allegati