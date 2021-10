Coronavirus, in calo positivi e ricoveri: nessun decesso nelle ultime 24 ore

Il bollettino di domenica con i dati aggiornati di Azienda Zero sull'andamento dell'infezione da Covid-19 in Veneto

Un bollettino domenicale che conferma il trend di stabilità, con però segnali di continuo miglioramento, della situazione epidemiologica in Veneto relativa all'infezione da Covid-19. Nelle ultime 24 ore, infatti, gli attualmente positivi al coronavirus sono ancora diminuiti (-87) - grazie ai guariti (+351) - nonostante altri 264 nuovi contagi nell'arco di una giornata. Le persone, asintomatiche o con sintomi, che sono tuttura positive al virus sono a oggi 10346, 1124 dei quali nel Vicentino dove sono invece 41 i nuovi contagi registrati. Nessun decesso è avvenuto nelle ultime ore.

Situazione in miglioramente anche sul fronte ospedaliero. Nei nosocomi veneti sono presenti, alla data di domenica 3 ottobre, 170 (-3) pazienti in area non critica e 44 (-1) in terapia intensiva. Per quanto rigurda le sole strutture beriche, i ricoveri sono 32, 5 dei quali in terapia intensiva.

SCARICA IL REPORT DEL 3 OTTOBRE