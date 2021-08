Coronavirus, in Veneto calano i ricoveri

Sono 513 i casi di tamponi positivi al virus Sars-CoV-2 rilevati in più rispetto a ieri nell'intera Regione Veneto, di cui 127 attribuiti alla provincia di Vicenza. È quanto si apprende dal bollettino di oggi, 29 agosto, curato come sempre da Azienda Zero.

Report Regione Veneto 29 agosto 2021 ore 8

Il numero dei soggetti attualmente positivi è pari a 12.939 a livello regionale, dunque in aumento rispetto a ieri quando erano 12.809. In rialzo anche nella singola provincia berica, dove sono 1.854 gli attuali positivi, 62 in più rispetto a ieri. A crescere è anche il numero delle vittime totali da inizio pandemia che in Veneto sono quest'oggi 11.683, ovvero due morti in più rispetto alle precedenti 24 ore. Nessun decesso nel Vicentino

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, le strutture di tutto il Veneto contano oggi 173 pazienti Covid tuttora positivi in area non critica, 5 in meno rispetto a ieri, cui si sommano altri 48 pazienti in terapia intensiva, vale a dire 1 in più rispetto a ieri. Conteggiando sia i pazienti positivi che i negativizzati, invece, troviamo 214 persone in area non critica (ieri erano 220), metre in terapia intensiva sono 51 (numero invariato rispetto a ieri).

Nella singola provincia di Vicenza, infine, troviamo quest'oggi 32 pazienti Covid, 2 dei quali in terapia intensiva.