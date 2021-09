Coronavirus, in calo positivi e ricoveri ma 10 decessi in 24 ore

I dati aggiornati su contagi e ricoveri per Covid secondo il report di Azienda Zero del 28 settembre

Il bollettino di martedì di Azienda Zero, con i dati sull'epidemia da Covid-19 in Veneto continua a mostrare segnali positivi sul'andamento dell'infezione nella nostra regione anche se nella giornata di oggi si registrano purtroppo 10 decessi in più rispetto al report di ieri, 1 dei quali nel Vicentino.

In compenso, nelle ultime 24 ore, sono ancora diminuiti i contagiati e i ricoveri negli ospedali veneti. Nel dettaglio, con 376 nuovi contagiati e 662 guariti, il bilancio degli attualmente positivi è di 11.049, 296 in meno rispetto a lunedì. Il trend regionale è confermato anche nella singola provincia di Vicenza: 56 nuovi positivi e 1628 attualmente positivi, 41 in meno di ieri.

Per quanto riguarda gli ospedali veneti, nell'arco di una giornata sono uscite 3 persone dalle aree non critiche e 3 dalle terapie intensive. Attualmente ci sono in reparto 203 e in rianimazione 45 pazienti positivi al virus. Guardando la sola provincia di Vicenza, i ricoverati sono 11 a Santorso, 1 dei quali in terapia intensiva, 4 in area non critica a Bassano e 22 al San Bortolo, 3 dei quali in rianimazione. In totale, negli ospedali berici ci sono 34 persone contagiate, 4 delle quali in terapia intensiva.

Report del 28 settembre